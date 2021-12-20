Две многоэтажки ввели в эксплуатацию в районе столицы Западное Дегунино

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Ильменский проезд Карта всех событий

Две новостройки ввели в эксплуатацию в районе Западное Дегунино на севере Москвы. Об этом сообщила председатель столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Анастасия Пятова в понедельник, 20 декабря.

Она отметила, что дома построили в Ильменском проезде. Всего здесь предусмотрено 506 квартир.

Глава Москомстройинвеста добавила, что по данному адресу появились 24-этажные корпуса недалеко от станции «Селигерская» столичного метрополитена.

Всего здесь планируется возвести шесть жилых домов, детский сад на 175 воспитанников и две многоуровневые автостоянки, пишет агентство городских новостей «Москва».

16 декабря заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал, что многофункциональный жилой кластер возведут на месте сноса старых пятиэтажек в столичном районе Хорошево-Мневники. Проект квартала предусматривает создание каскадов зеленых садов, аллей и более двух тысяч новых рабочих мест.