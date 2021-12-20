Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Две многоэтажки ввели в эксплуатацию в районе столицы Западное Дегунино

Виктория Сикерина

Город
Две многоэтажки ввели в эксплуатацию в районе столицы Западное Дегунино
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Ильменский проезд Карта всех событий

Две новостройки ввели в эксплуатацию в районе Западное Дегунино на севере Москвы. Об этом сообщила председатель столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Анастасия Пятова в понедельник, 20 декабря.

Она отметила, что дома построили в Ильменском проезде. Всего здесь предусмотрено 506 квартир.

Глава Москомстройинвеста добавила, что по данному адресу появились 24-этажные корпуса недалеко от станции «Селигерская» столичного метрополитена.

Всего здесь планируется возвести шесть жилых домов, детский сад на 175 воспитанников и две многоуровневые автостоянки, пишет агентство городских новостей «Москва».

16 декабря заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал, что многофункциональный жилой кластер возведут на месте сноса старых пятиэтажек в столичном районе Хорошево-Мневники. Проект квартала предусматривает создание каскадов зеленых садов, аллей и более двух тысяч новых рабочих мест.

Читайте также:
Строительство Жилье север Москвы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте