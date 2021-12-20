Елена Малышева назвала эффективные варианты разгрузочных дней перед праздниками

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, каких правил нужно придерживаться, чтобы немного похудеть и очистить организм в преддверии праздников.

— Убрать из еды всю соль. Соль задерживает жидкость, а ее отмена сама по себе приведет к снижению веса. Второе — устройте разгрузочный день. Его главный принцип — снизить калорийность наполовину от минимальной суточной нормы до 600 калорий, — рассказала телеведущая в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

Первый вариант разгрузочного дня — рисовый. Для этого нужно отварить стакан риса и поделить его на шесть порций. Второй — огуречный. В день вы можете съесть только до двух килограммов огурцов. И третий вариант — 500 граммов индейки или курицы поделить на пять приемов пищи. Общий калораж таких разгрузочных дней не превысит 600 калорий.

— Разгрузочный день для тех, кто хочет вернуться в детство: восемь порций кефира по 250 граммов на целый день. Эффект будет заметен, если вы продержитесь на разгрузке 2–3 дня, — говорит доктор.

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