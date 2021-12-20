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Вирусолог назвал две главные опасности нового «омикрон»-штамма

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог назвал две главные опасности нового «омикрон»-штамма
Фото: Pixabay

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал о главных особенностях новой мутации коронавирусной инфекции.

Специалист отметил, что в настоящее время вирус не вызывает тяжелого течения болезни, но в дальнейшем ситуация может измениться. Чепурнов подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на посковидный синдром у переболевших «омикрон»-штаммом коронавируса.

По словам вирусолога, у нового штамма есть две главные опасности.

— Первая — это постковидный синдром. Второй опасностью является тот факт, что в настоящий момент непонятно, существует ли риск рекомбинаций между «дельтой» и «омикроном». Сюрпризов может быть много, — отметил вирусолог в комментарии Nation News.

Чепурнов добавил, что «омикрон» обладает способностью перехватывать целые куски от других вирусов и до конца непонятно, к чему приведут подобные мутации.

До этого иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, за какой период можно умереть от «омикрона». По его словам, основная разница между «омикроном» и «дельтой» в том, что у видоизмененной версии болезни имеется 37 мутаций, но при этом вирус переносится значительно легче.

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