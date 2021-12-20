Новостройку для обманутых дольщиков ввели в эксплуатацию в ЗелАО

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Многоэтажку для переселения обманутых дольщиков ввели в эксплуатацию в девятом микрорайоне Зеленограда. Об этом рассказала председатель столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова в понедельник, 20 декабря.

Она отметила, что всего в доме общей площадью порядка 23 тысяч квадратных метров предусмотрено 229 квартир.

В скором времени столичные власти займутся подготовкой документов для распределения жилплощади между обманутыми дольщиками. Их число составляет около 50 человек, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова Пятовой.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что завершение строительства 22 корпусов жилых комплексов в Москве позволило восстановить права 3195 обманутых дольщиков. По его словам, главные инвесторы строительства жилых территорий — это люди, которые планируют улучшить свои жилищные условия.

Также заммэра подчеркнул, что городское правительство использует все возможные методы для защиты и восстановления прав дольщиков, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Так, например, в 2021 году в Москве достроили 22 жилых корпуса.