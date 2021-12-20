Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новостройку для обманутых дольщиков ввели в эксплуатацию в ЗелАО

Виктория Сикерина

Город
Новостройку для обманутых дольщиков ввели в эксплуатацию в ЗелАО
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Многоэтажку для переселения обманутых дольщиков ввели в эксплуатацию в девятом микрорайоне Зеленограда. Об этом рассказала председатель столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова в понедельник, 20 декабря.

Она отметила, что всего в доме общей площадью порядка 23 тысяч квадратных метров предусмотрено 229 квартир.

В скором времени столичные власти займутся подготовкой документов для распределения жилплощади между обманутыми дольщиками. Их число составляет около 50 человек, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова Пятовой.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что завершение строительства 22 корпусов жилых комплексов в Москве позволило восстановить права 3195 обманутых дольщиков. По его словам, главные инвесторы строительства жилых территорий — это люди, которые планируют улучшить свои жилищные условия.

Также заммэра подчеркнул, что городское правительство использует все возможные методы для защиты и восстановления прав дольщиков, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Так, например, в 2021 году в Москве достроили 22 жилых корпуса.

Читайте также:
Строительство Жилье Зеленоград
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте