Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Расчлененное тело пенсионерки из Твери обнаружили в московской квартире

Илья Ашуров

Происшествия
Расчлененное тело пенсионерки из Твери обнаружили в московской квартире
Фото: tekstilschiky.mos.ru
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского Карта всех событий

Сотрудники полиции нашли расчлененный труп 67-летней пенсионерки в квартире на улице Маршала Тухачевского. Об этом «ВМ» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 20 декабря.

По словам собеседника «ВМ», женщина должна была приехать из Твери в столицу неделю назад, но пропала и перестала отвечать на звонки.

Внук женщины обратился в правоохранительные органы. По адресу, где должна была остановиться пожилая женщина, выдвинулся наряд полиции. Когда они открыли дверь, то увидели, что по квартире разбросаны части тела.

По данным СМИ, подозреваемым в расправе может быть 51-летний Олег Девин. По предварительным данным, мужчина уехал на поезде в Екатеринбург.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также:
Пенсионеры Смерть Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте