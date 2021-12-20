Расчлененное тело пенсионерки из Твери обнаружили в московской квартире

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Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского Карта всех событий

Сотрудники полиции нашли расчлененный труп 67-летней пенсионерки в квартире на улице Маршала Тухачевского. Об этом «ВМ» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 20 декабря.

По словам собеседника «ВМ», женщина должна была приехать из Твери в столицу неделю назад, но пропала и перестала отвечать на звонки.

Внук женщины обратился в правоохранительные органы. По адресу, где должна была остановиться пожилая женщина, выдвинулся наряд полиции. Когда они открыли дверь, то увидели, что по квартире разбросаны части тела.

По данным СМИ, подозреваемым в расправе может быть 51-летний Олег Девин. По предварительным данным, мужчина уехал на поезде в Екатеринбург.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».