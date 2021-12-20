Певец Интарс Бусулис рассказал, как отмечает Рождество

Фото: instagram/intarsbusulis

Певец Интарс Бусулис рассказал о рождественских семейных традициях.

Он отметил, что обычно встречает этот праздник с женой и детьми.

— Всей семьей! Дети готовят праздничные выступления для всей семьи, стол красиво накрыт… Обязательно из двенадцати блюд, как и полагается в Рождество, а мы все за столом, загадываем желания и верим в чудо, — отметил он в интервью argumenti.ru.

Он рассказал, что для рождественского застолья его жена обычно готовит традиционные латышские блюда.

Певец также добавил, что все загаданные им желания обычно сбываются.

Интарс Бусулис с сожалением отметил, что в этом году ему не удастся быть дома с семьей в рождественский вечер. В это время у него запланированы съемки в Москве.

До этого Интарс Бусулис рассказал об участии в телевизионных проектах, выступлениях в России и как ему удалось завоевать любовь слушателей. Бусулис сообщил, что принимал участие в нескольких российских шоу: «Точь-в-точь», «Три аккорда». Певец отметил, что хорошо общается со многими российскими звездами: Филиппом Киркоровым, Еленой Ваенгой, Денисом Клявером.