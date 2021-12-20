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Порошенко заподозрили в госизмене из-за поставок угля из Донбасса

Иван Юминов

В мире
Порошенко заподозрили в госизмене из-за поставок угля из Донбасса
Фото: twitter/poroshenko

Украинские правоохранители подозревают бывшего президента Петра Порошенко в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Об этом заявил глава штаба его партии Александр Турчинов в понедельник, 20 декабря.

— Сегодня провластные силовики, зависящие и подконтрольные люди рассказывают о подозрении (Порошенко — прим. «ВМ») в этом сфабрикованном деле. Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за два последних года Украина во главе с Зеленским и командой полностью разрушили энергетическую безопасность нашей страны, — рассказал парламентарий.

Подозрение было подписано заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, приводит слова Турчинова РИА Новости.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему поступила информация о готовящемся на Украине государственном перевороте, который якобы запланирован на 1 декабря. По его словам, люди с Украины и из России обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова в данных событиях с привлечением миллиарда долларов.

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