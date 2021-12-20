Врач дал советы, как эффективно избавиться от похмелья

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Врач — психиатр-нарколог Илья Кислер рассказал, как эффективно избавиться от похмелья.

Чтобы убрать похмелье, по словам врача, нужно избавиться от обезвоживания. Необходимо пить больше жидкости. Лучше выбрать щелочную минеральную воду. Минеральная вода помогает устранить электролитные нарушения в организме.

— Очень часто алкогольная интоксикация приводит к ацидозу ― закислению крови. И мы частично нейтрализуем это состояние щелочным питьем, — пояснил Кислер в комментарии ОСН.

Справиться с похмельем также поможет вода с медом или некрепкий чай. Сахар ― это естественное детоксицирующее вещество, которое отлично помогает от похмелья.

Если есть возможность, в этот день стоит увеличить количество сна. Если нет возможности отдохнуть продолжительное время, стоит полежать на диване минут пятнадцать с холодным компрессом на лбу.

Также не стоит забывать о завтраке. Лучше сделать выбор в пользу куриного бульона.

По словам Кислера, при похмельном синдроме нельзя снова пить алкоголь, кофе, есть жирную пищу.

До этого эндокринолог объяснила, может ли алкоголь приносить пользу.