Роза Сябитова назвала Лепса завидным женихом

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Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова прокомментировала развод Григория Лепса с женой.

Она заявила, что потенциальным невестам стоит подождать, пока музыкант придет в себя и у него возникнет желание создать новую семью.

По ее словам, музыкант остается завидным женихом, несмотря на возраст. А создаст ли он новую семью, зависит от его собственного желания либо от желания девушек, которые захотят видеть Григория в качестве жениха или будущего мужа.

— У нас в России есть такая традиция: у нас до смерти жених. Завидный жених должен выглядеть состоятельным, являться таковым, плюс иметь бойцовские качества. Возраст здесь не является критерием для жениха, — пояснила Сябитова в комментарии Life.ru.

20 декабря российский певец Григорий Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Бывшие супруги не стали комментировать причины расставания. Известно, что на развод подала супруга музыканта.

Бракоразводный процесс пары проходил в судебном порядке, так как у супругов есть несовершеннолетние дети.