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«Счастливый как никто»: Григорий Лепс развелся с супругой

Илья Ашуров

Происшествия
«Счастливый как никто»: Григорий Лепс развелся с супругой
Фото: instagram/gvleps

Российский певец Григорий Лепс (настоящая фамилия Лепсверидзе — прим. «ВМ») развелся со своей супругой Анной Шаплыковой. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Хамовнического районного суда.

— Решением судебного мирового участка номер 364 района Хамовники города Москвы от 20 декабря 2021 года исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой А. А. с Лепсверидзе Г. В. удовлетворено. В судебном заседании присутствовал только представитель истца. От ответчика в суд поступило согласие на расторжение брака, — заключил собеседник «ВМ».

10 декабря сообщалось, что Лепс разводится с Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет в браке. Бракоразводный процесс пары проходил в судебном порядке, так как у супругов есть несовершеннолетние дети.

Инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что артист попал в одну из московских больниц из-за психологических проблем. Первый прием якобы закончился выпиской артисту сильнодействующих препаратов. При этом он отказался от рекомендации врачей продолжить лечение в специализированной клинике.

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