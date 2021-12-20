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Порядка 25 миллионов доз вакцины «Ковивак» планируют произвести в 2022 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Порядка 25 миллионов доз вакцины «Ковивак» планируют произвести в 2022 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Около 25 миллионов доз отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Ковивак» могут произвести в следующем году. Об этом рассказал генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в понедельник, 20 декабря.

Он отметил, что порядка 10 миллионов доз лекарственного средства планируется произвести на новой площадке в Кирове. В настоящий момент с региональными партнерами ведутся переговоры по данному вопросу, в том числе по объему производства, уточнил Ишмухаметов.

— Наша производительность увеличилась где-то втрое примерно, поэтому мы планируем не меньше 25 миллионов доз выпустить в 2022 году. Соответственно, вот те объемы, которые можем, — заявил руководитель Центра имени Чумакова в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в 2021 году удалось произвести около шести миллионов доз «Ковивака».

Порядка 25 миллионов доз вакцины «Ковивак» планируют произвести в 2022 году

18 декабря во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что, согласно предварительным результатам исследований текущего действия препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции Pfizer и AstraZeneca, эти вакцины имеют пониженную эффективность в борьбе с новым штаммом COVID-19 «омикрон».

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