Порядка 25 миллионов доз вакцины «Ковивак» планируют произвести в 2022 году

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Около 25 миллионов доз отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Ковивак» могут произвести в следующем году. Об этом рассказал генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в понедельник, 20 декабря.

Он отметил, что порядка 10 миллионов доз лекарственного средства планируется произвести на новой площадке в Кирове. В настоящий момент с региональными партнерами ведутся переговоры по данному вопросу, в том числе по объему производства, уточнил Ишмухаметов.

— Наша производительность увеличилась где-то втрое примерно, поэтому мы планируем не меньше 25 миллионов доз выпустить в 2022 году. Соответственно, вот те объемы, которые можем, — заявил руководитель Центра имени Чумакова в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в 2021 году удалось произвести около шести миллионов доз «Ковивака».

18 декабря во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что, согласно предварительным результатам исследований текущего действия препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции Pfizer и AstraZeneca, эти вакцины имеют пониженную эффективность в борьбе с новым штаммом COVID-19 «омикрон».