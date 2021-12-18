Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали низкую эффективность против «омикрона»

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Согласно предварительным результатам исследований текущего действия препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции Pfizer и AstraZeneca, эти вакцины имеют пониженную эффективность в борьбе с новым штаммом COVID-19 «омикрон». Об этом в субботу, 18 декабря, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Результаты из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания «омикрон» по сравнению с «дельта» после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty либо AstraZeneca Vaxzevria, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что через две недели после бустерной дозы препарата Pfizer эффективность вакцины против нового штамма повышается, пишет РИА Новости.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.