Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали низкую эффективность против «омикрона»

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали низкую эффективность против «омикрона»
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Согласно предварительным результатам исследований текущего действия препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции Pfizer и AstraZeneca, эти вакцины имеют пониженную эффективность в борьбе с новым штаммом COVID-19 «омикрон». Об этом в субботу, 18 декабря, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Результаты из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания «омикрон» по сравнению с «дельта» после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty либо AstraZeneca Vaxzevria, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что через две недели после бустерной дозы препарата Pfizer эффективность вакцины против нового штамма повышается, пишет РИА Новости.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

1/2
2/2
Читайте также:
Вакцинация США Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте