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Названа средняя цена на услуги Деда Мороза и Снегурочки в Москве

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Названа средняя цена на услуги Деда Мороза и Снегурочки в Москве
Фото: Pelagiya Zamyatina

Наверное, нет лучшего подарка для любого ребенка, который обожает Новый год, чем визит Деда Мороза и Снегурочки. Для многих детей и взрослых именно эти персонажи олицетворяют волшебство и веру в чудеса. «Вечерняя Москва» узнала, в какую сумму обойдется визит сказочных персонажей домой или на корпоратив.

Как рассказали «ВМ» в одном из столичных агентств по подбору актеров, средний ценник на визит сказочного волшебника в преддверии праздника стартует от двух тысяч рублей в столичном регионе.

— Если вы заказываете Дедушку для ребенка на дом, то в период с 19 по 24 декабря программа «Один Дед Мороз» обойдется в 2200 рублей за 15 минут и 3400 рублей за полчаса, — уточнила агент Анастасия Коновалова.

А вот за получасовое выступление пары Мороза со Снегуркой, заметила собеседница «ВМ», придется раскошелиться на 4200 рублей. Соответственно, часовое веселье в компании этих персонажей обойдется в 7300 рублей.

Коновалова уточнила, что сумма, как правило, зависит от даты и времени суток:

— С 25 по 30 декабря, чтобы вашу семью посетил Дед Мороз без сопровождения Снегурочки, придется расстаться с суммой в 2500 рублей. Это стоимость 15-минутного присутствия актера.

За получасовой визит сказочного героя придется заплатить на тысячу рублей больше.

Дедушка с внучкой за 30-минутный визит «попросят» 4500 рублей, а за час — 8100. Что касается цен на 31 декабря, по словам представителя агентства, все зависит от времени.

Чем ближе к «бою курантов», тем стоимость на героев выше:

— 31 декабря с 12 дня 15 минут Дедушки будут стоить 2700 рублей, 30 минут — 3900. Дед Мороз со Снегуркой готовы будут радовать вашу семью 30 минут за 4900 рублей. Целый час находиться в кругу волшебников смогут те, кто готов заплатить за такое удовольствие 6800 рублей.

В самый пик праздника, с 31-го на 1-е, 30 минут Дедушки Мороза будут стоить 7 тысяч рублей. Дуэт волшебника с внучкой на ту же дату и в идентичное время обойдется заказчикам в 11 тысяч рублей.

Если же вы надумали пригласить новогодних героев в офис на корпоратив, то прайс, заметила агент, будет несколько отличаться от озвученных ранее цен:

— С 23 по 31 декабря вызвать одного Деда Мороза в офис стоит 2200 рублей за его 15 минут, полчаса — 3600. Дед со Снегурочкой будут готовы дарить вам положительные эмоции в течение 30 минут за 4600 рублей, а час такого перформанса обойдется в 8200.

Пятнадцать минут танцев и песен с участием героя с «бородой из ваты» на корпоративе 1 января с 10 утра стоит 2800 рублей, полчаса такого веселья — не менее 3800.

Дед с внучкой на ту же дату за полчаса «потребуют» 5 тысяч рублей, а за час присутствия в вашем офисе возьмут 7 тысяч рублей.

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