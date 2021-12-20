Найден один из тайников кассирши из Ачинска, укравшей 22 миллиона рублей

Фото: Пресс-центр МВД России

Сотрудники полиции обнаружили один из тайников кассирши из Ачинска, которая подозревается в краже из банка 22 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей, — рассказала она.

Ирина Волк уточнила, что полицейские изъяли автомобиль иностранного производства, принадлежащий женщине, в качестве меры для возмещения ущерба.

Видео: Пресс-центр МВД России

Дело кассира из Ачинска

О хищении денег из отделения банка стало известно 8 декабря. Руководство учреждения заявило о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов (3,6 миллиона рублей) и 49,2 тысячи евро (более 4 миллионов рублей).

Полиция пришла к выводу, что к преступлению причастна девушка 1991 года рождения, работавшая в банке кассиром. В тот же день к правоохранителям обратилась мать девушки с заявлением о пропаже дочери.

По данным Telegram-канала SHOT, кражу совершила 30-летняя Анна Г. Она работала кассиром в ачинском банке. После завершения рабочей смены она сложила деньги в коробку и покинула офис.

14 декабря кассир пришла в отделение полиции с явкой с повинной, но без денег. Сдаться подозреваемую убедила ее мать. На допросе девушка сказала следователю, что передала похищенные из банка деньги людям, которые ей угрожали. Однако описать внешность шантажистов она не смогла.

16 декабря суд принял решение заключить подозреваемую под стражу сроком на 1 месяц 24 дня.

19 декабря стало известно, что в деле о присвоении более 22 миллионов рублей появился еще один подозреваемый — 30-летний муж фигурантки дела. Мужчину арестовали до 7 февраля 2022 года.