Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов Германии

Иван Юминов

Политика
Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов Германии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия в ответ на «недружественное» решение Германии объявила персонами нон грата двух дипломатов страны. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России в понедельник, 20 декабря.

— 20 декабря в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в РФ Геза фон Гайр. Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением правительства ФРГ об объявлении «persona non grata» двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии и использованием для него в качестве предлога вынесенного Высшим судом Берлина 15 декабря 2021 года абсолютно несправедливого, необъективного обвинительного приговора в отношении гражданина Российской Федерации В. А. Соколова по делу об убийстве 23 августа 2019 года в Берлине одного из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе, гражданина Грузии З. Хангошвили, — говорится в сообщении.

Москва, как уточняется, отвергает «голословные» обвинения в причастности к преступлению. Фон Гайру сообщили об объявлении персонами нон грата двух немецких дипломатов в порядке симметричного ответа, отмечается на сайте МИД.

15 декабря Высший суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Суд указал на особую тяжесть преступления, но отметил, что жертва несла ответственность за гибель людей во время участия в действиях на стороне боевиков.

При задержании у обвиняемого нашли пистолет «Глок» и российский паспорт на имя Вадима Соколова. По версии прокуратуры, инцидент был давно спланированным заказным убийством. Осужденный якобы действовал по поручению структур зарубежного государства.

Государственные органы правительства России в неизвестный момент якобы поручили мужчине ликвидировать Хангошвили, уверено немецкое следствие. Убийство произошло 23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит.

Читайте также:
персона нон грата МИД РФ Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте