Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов Германии

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Россия в ответ на «недружественное» решение Германии объявила персонами нон грата двух дипломатов страны. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России в понедельник, 20 декабря.

— 20 декабря в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в РФ Геза фон Гайр. Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением правительства ФРГ об объявлении «persona non grata» двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии и использованием для него в качестве предлога вынесенного Высшим судом Берлина 15 декабря 2021 года абсолютно несправедливого, необъективного обвинительного приговора в отношении гражданина Российской Федерации В. А. Соколова по делу об убийстве 23 августа 2019 года в Берлине одного из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе, гражданина Грузии З. Хангошвили, — говорится в сообщении.

Москва, как уточняется, отвергает «голословные» обвинения в причастности к преступлению. Фон Гайру сообщили об объявлении персонами нон грата двух немецких дипломатов в порядке симметричного ответа, отмечается на сайте МИД.

15 декабря Высший суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Суд указал на особую тяжесть преступления, но отметил, что жертва несла ответственность за гибель людей во время участия в действиях на стороне боевиков.

При задержании у обвиняемого нашли пистолет «Глок» и российский паспорт на имя Вадима Соколова. По версии прокуратуры, инцидент был давно спланированным заказным убийством. Осужденный якобы действовал по поручению структур зарубежного государства.

Государственные органы правительства России в неизвестный момент якобы поручили мужчине ликвидировать Хангошвили, уверено немецкое следствие. Убийство произошло 23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит.