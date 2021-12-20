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Вечорко зафиксировал снижение заболеваемости COVID-19 среди беременных

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Вечорко зафиксировал снижение заболеваемости COVID-19 среди беременных
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Беременные женщины стали реже болеть коронавирусом. Об этом заявил главный врач московской ГКБ № 15 Валерий Вечорко в понедельник, 20 декабря.

— Несмотря на то что «омикрон» шагает по планете, число заражений снижается, как и число поступающих пациентов, — за эту неделю поступил 701 больной. К сожалению, пациенты тяжелые, 298 человек проходят лечение в отделениях реанимации, 99 из них находятся на ИВЛ, два человека на ЭКМО, — рассказал специалист.

Больница приняла 39 женщин за прошлую неделю, а на свет родилось 15 детей, уточнил он. Вакцинация была и остается единственным способом борьбы с эпидемиями, отметил Вечорко в своем Telegram-канале.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три-четыре раза, заключил специалист.

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