Полицейские задержали подозреваемых в хищении денег у пенсионеров

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники полиции задержали троих злоумышленников, которые подозреваются в хищении денег у пенсионеров. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, злоумышленники по телефону сообщали пожилым людям о якобы проводимой денежной реформе и предлагали им заменить имеющиеся у них банкноты. К согласившимся пенсионерам приезжали курьеры и забирали их средства.

Волк уточнила, что для обмана пожилых людей использовались и другие схемы. Так, стариков уверяли, что им положена компенсация за санаторно-курортное лечение и просили оплатить определенный взнос для этого.

Помимо этого мошенники, представляясь социальными работниками, находили предлог и попадали в квартиры к пенсионерам. Далее один из злоумышленников отвлекал хозяина жилища, пока другой крал деньги.

— По имеющейся информации, каждый из сообщников выполнял определенную роль: от выбора будущей жертвы до распределения похищенного. Известно, что новые участники проходили инструктаж по способам конспирации и действиям в разных ситуациях, — рассказала Ирина Волк.

Она уточнила, что троих подозреваемых задержали в Москве и на территории Смоленской области.

По предварительным сведениям, задержанные могут иметь отношение к десяткам фактов мошенничеств, ущерб от которых составил несколько миллионов рублей.

По словам Ирины Волк, одна из участниц также подозревается в хищении денег с банковских счетов. Женщина использовала копии паспортов третьих лиц, на которые оформляла кредиты и обналичивала деньги.

Всех подозреваемых заключили под стражу.

До этого сообщалось, что на северо-востоке столицы правоохранители задержали троих мужчин, которые вымогали деньги у женщины, представившись полицейскими.