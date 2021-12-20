Вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин в Париже

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Вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источник в понедельник, 20 декабря.

— Сообщается, что в 12-м округе две женщины взяты в заложники в магазине в секторе Алигре. У захватчика заложников имеется холодное оружие, — говорится в сообщении.

Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар призвал горожан избегать данного района. Мужчина требует связаться с министром юстиции Эриком Дюпон-Моретти, отмечает BFM TV.

22 сентября исправительный суд Парижа назначил на 26 октября рассмотрение по существу дело 32-летнего россиянина, который подозревается в стрельбе из пневматического ружья по прохожим на Елисейских полях. В период до заседания судьи также решили провести психиатрическую экспертизу обвиняемого.

Он жаловался в ходе допроса на то, что сильно переутомился, возглавляя принадлежащую ему фирму. Всего от действий мужчины пострадали от трех до шести человек. Его задержали в момент, когда он попытался скрыться по черной лестнице, покидая помещение, где проживал.

Его дорогостоящая квартира расположена на авеню Георга Пятого неподалеку от Елисейских полей. Подозреваемый также заявил на допросе, что тренировался стрелять по голубям, чтобы стать профессиональным спортивным стрелком.