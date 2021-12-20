Подозреваемого в крупных мошенничествах задержали в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который подозревается в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Мужчина занимал должность коммерческого директора в организации, которая существовала только на бумаге. Он предлагал клиентам различные юридические услуги.

Так, одному из потерпевших он пообещал сопровождение по уголовному делу. В качестве аванса мужчина получил пять миллионов рублей. Чтобы сымитировать свою работу, мошенник предоставлял клиенту поддельные документы, которые якобы подтверждали исполнение обязательств с его стороны.

Также подозреваемый оформил агентский договор с фирмой по покупке земельного участка в Московской области с расположенными на нем объектами недвижимости стоимостью 25 миллионов рублей. Мужчина получил 7,5 миллиона рублей в качестве предоплаты, но свои обязательства не исполнил. Деньги он потратил по своему усмотрению.

Полицейские выяснили, что часть похищенных средств он легализовал, купив через аффилированное лицо премиальный автомобиль.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

Задержанного заключили под стражу.

В ходе обыска по его месту проживания были обнаружены часть похищенных денежных средств и дорогостоящие вещи, на которые вместе с автомобилем суд наложил арест.

Полицейские устанавливают дополнительные факты преступной деятельности и возможных соучастников задержанного.

— Если вы пострадали от действий данного лица, просьба обратиться в УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве по телефонам: (495) 376-66-66; (495) 657-65-65, единый номер мобильных операторов — 102, — добавили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

До этого сообщалось, что на северо-востоке столицы правоохранители задержали троих мужчин, которые вымогали деньги у женщины, представившись полицейскими.