МИД России заявил о жесткой позиции по гарантиям безопасности

Фото: МИД РФ

Россия занимает жесткую позицию по гарантиям безопасности, предложенным Западу. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в понедельник, 20 декабря.

— У нас жесткая позиция, но наше послание, обращение очень понятны для Запада. Мы рассчитываем на предметный диалог с США, — рассказал дипломат.

При этом, если НАТО не пойдет по пути военной сдержанности, Москва ответит теми же средствами, предупредил он. Появление ударных средств на территории стран — участниц альянса, которые смогут достичь России за несколько минут, приведет к созданию «адекватной» ситуации для партнеров, уточнил представитель ведомства.

Предложения по гарантиям безопасности, по его мнению, не являются ультимативными. Время «полутонов» и веры на слово прошли, нынешняя ситуация является серьезной, приводит слова Грушко «РГ».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.