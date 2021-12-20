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Московским школьникам назвали позволяющую не ходить на уроки температуру

Иван Юминов

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Московским школьникам назвали позволяющую не ходить на уроки температуру
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские школьники и воспитанники детских садов могут не посещать занятия при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки в понедельник, 20 декабря.

— Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов, — говорится в сообщении.

При этом средние классы могут не ходить в школу, если на улице от минус 26 до 28 градусов, а старшеклассники — если температура ниже минус 31 градуса. Школы и детские сады при неблагоприятной погоде продолжают работать и организовывают учебный процесс в соответствии с санитарными правилами, отмечает Интерфакс.

20 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально холодная погода с отклонениями от нормы на 7–12 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни. Такое явление можно назвать «волной холода», которая представляет опасность для самочувствия людей и создает нагрузку на коммунальные службы.

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