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Горячая линия столичного Роспотребнадзора приняла более 3,7 тысячи обращений по вопросам ВИЧ

Анастасия Колоскова

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Горячая линия столичного Роспотребнадзора приняла более 3,7 тысячи обращений по вопросам ВИЧ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Свыше 3,7 тысячи горожан позвонили на горячую линию московского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что горячая линия была организована с 25 ноября по 3 декабря 2021 года в рамках мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

— Всего на горячую линию обратились три тысячи 759 человек, — говорится на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что граждане в основном обращались по вопросам обследования и профилактики ВИЧ-инфекции, ее симптомов и эпидемиологической ситуации Москве и в целом по стране.

До этого психотерапевт Надежда Панова рассказала о том, как у людей, не входящих в группу риска, рождается иррациональный страх заразиться ВИЧ-инфекцией и заболеть СПИДом. Она отметила, что у многих складывается неверное представление об этих заболеваниях.

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