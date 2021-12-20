ВОЗ обозначила сроки для подачи документов по вакцине «Спутник V»

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ВОЗ рассчитывает, что документы по вакцине от коронавируса «Спутник V» будут направлены до конца января 2022 года. Об этом заявил глава по регулированию и преквалификации организации Роджерио Гаспар в понедельник, 20 декабря.

— У нас сейчас есть два дедлайна для подачи документов. Часть документов будет отправлена до 30 декабря и финальная часть документов — к концу января, — рассказал представитель ведомства.

ВОЗ надеется, что аппликант завершит подачу документов к установленному сроку, добавил он. Инспекцию на месте производства препарата организация сможет провести в феврале 2022 года, приводит слова Гаспара РИА Новости.

20 декабря Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax. Более 45 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, как уточняется, приняли участие в двух клинических испытаниях Nuvaxovid.

Первое исследование в США и Мексике показало снижение на 90,4 процента числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы привитых им людей. Данная статистика говорит о том, что эффективность вакцины в исследовании составила 90,4 процента. При этом в ходе второго исследования в Великобритании препарат показал эффективность в 89,7 процента.