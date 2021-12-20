Квартиру из фильма «Ирония судьбы» воссоздали в Москве

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!

Квартиру главной героини любимого россиянами фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» воссоздали в столице на «Мосфильме» при сотрудничестве с известным сервисом доставки еды.

Начиная с понедельника, 20 декабря, все желающие смогут поужинать в интерьерах Нади Шевелевой. Гостям предлагается меню, которое включает заливную рыбу, селедку под шубой, оливье, мандарины и шампанское.

Антураж советской квартиры воссоздавался по реальным чертежам. В интерьере используется оригинальный реквизит со съемок ленты.

— Например, в ванной висит шуба Ипполита, а в зале лежат платье и гитара Нади, — цитирует организаторов издание Газета.Ru.

До этого опрос ВЦИОМ показал, что кинокартина «Ирония судьбы, или С легким паром!» вошла в число советских фильмов, которые у россиян ассоциируется с новогодними праздниками.

Летом в Сети были опубликованы первые кадры голливудской версии советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Актеры Томас Манн и Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс, играют в новой картине персонажей, в основу которых легли образы Надежды Шевелевой и Евгения Лукашина из оригинальной ленты.

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» был снят Эльдаром Рязановым в 1975 году и впервые показан в СССР 1 января 1976 года по первой программе Центрального телевидения. Уже 7 февраля ленту повторили по многочисленным просьбам зрителей.