Киселев пригрозил Западу превращением в пепел из-за ситуации на Украине

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Россия может превратить западные страны в радиоактивный пепел, если они повторят карибский кризис на Украине. Об этом заявил журналист и телеведущий Дмитрий Киселев в понедельник, 20 декабря.

— Если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США. У нас есть возможность военно-техническая, у России лучшее оружие в мире, гиперзвуковое, — рассказал публицист.

Западу не следует создавать угроз для России, иначе он превратится в радиоактивный пепел, предупредил он. Москва применит силу, если НАТО или США перейдут «красные линии», приводит слова Киселева BBC.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.