НАТО собрало 60 килограммов меда на площадке штаб-квартиры в Брюсселе

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НАТО удалось собрать около 60 килограммов меда на площадке штаб-квартиры в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе альянса в понедельник, 20 декабря.

— С апреля 2020 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе появилось три улья. В 2020 году произведено 25 килограммов натурального меда, — говорится в сообщении.

Пчеловодство Made in Abeilles назвало площадку при штаб-квартире «Лучшей площадкой для производства». Большую часть продукции 2021 года продали на благотворительной ярмарке НАТО в ноябре.

Деньги от продаж пойдут на финансирование бельгийских и международных проектов альянса. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг 15 декабря вручил послам в Североатлантическом совете по банке меда, произведенного в НАТО.

Компания Aramark, поставщик услуг общественного питания альянса, также закупила банки, чтобы использовать мед в качестве ингредиента для блюд в кафетерии. Благополучие пчел связано с устойчивостью и защитой естественной среды обитания, отмечается на сайте НАТО.