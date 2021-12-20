Названы сроки сдачи храма в районе Соколиная Гора

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Храм в столичном районе Соколиная Гора достроят не раньше 2023 года. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщила пресс-служба депутата Государственной думы, советника мэра Москвы и советника патриарха Владимира Ресина.

— Строительная компания не выполнила утвержденный объем работ до конца. Приходу пришлось доутеплять наружный периметр стен храмового комплекса, для чего пришлось купить утеплитель и нанять бригаду, которая его смонтирует. Будем разбираться с этой проблемой совместно с ФХУ, — цитирует пресс-служба слова Ресина.

Депутат отметил, что храм в честь преподобного Александра Свирского начали строить в 2020 году, в наименее благоприятных условиях.

Автором проекта храма выступил кандидат архитектуры, член Союза московских архитекторов, доцент кафедры «Храмовое зодчество» МАРХИ Сергей Борисов. Здание высотой 16 метров рассчитано на присутствие 550 прихожан. В основу концепции храма легли традиции Русского Севера, где родился и жил святой, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что патриарх Кирилл утвердил список храмов, которые нуждаются в реставрации в 2022 году. В их числе семь столичных церквей. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как готовятся к ремонту.