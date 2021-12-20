Вышел полный трейлер «Возвращения в Хогвартс»

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)

Стриминговая платформа HBO Max на своем официальном YouTube-канале выпустила полный трейлер специального эпизода «Возвращения в Хогвартс» в честь 20-летия «Гарри Поттера», в котором приняли участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Том Фелтон и другие.

«Возвращение в Хогвартс» можно будет увидеть уже с 1 января в онлайн-кинотеатре HBO Max. Российские поттероманы смогут посмотреть фильм на «Амедиатеке».

Спецвыпуск «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» посвящен истории создания фильма. Он содержит новые интервью и беседы с актерами.

Видео: youtube.com/ HBO Max

Две недели назад HBO MAX опубликовал первый тизер спецвыпуска.

В ноябре популярная британская актриса Эмма Уотсон рассказала о эмоциях после совместной работы актеров над новым фильмом. Она была невероятно рада встрече с Грином и Рэдклиффом, ведь они вместе росли на съемочной площадке. Актриса поблагодарила коллег за поддержку и поздравила фанатов «Гарри Поттера» с юбилеем фильма.