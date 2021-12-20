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NASA обозначило сроки встречи Нельсона и Рогозина в России

Иван Юминов

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NASA обозначило сроки встречи Нельсона и Рогозина в России
Фото: Twitter / SenBillNelson

Глава NASA Билл Нельсон может отправиться в Москву для встречи с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, как только станет безопасно путешествовать. Об этом заявил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано в понедельник, 20 декабря.

— Сенатор Нельсон и господин Рогозин поддерживают регулярные контакты. Что касается дальнейших планов, то я не могу назвать какие-то точные даты, но они хотят провести встречу лицом к лицу, — рассказал чиновник.

Ряд высокопоставленных представителей американских агентств были в России в ноябре, уточнил он. Для NASA важно поддерживать отношения с Россией, приводит слова Монталбано ТАСС.

6 ноября в Роскосмосе сообщили, что французский астронавт Тома Песке передал командование МКС россиянину Антону Шкаплерову до весны 2022 года. Процесс передачи смены, как уточняется, является формальной церемонией подписания документов.

Песке и Шкаплеров поставили подписи под актом о передаче полномочий. Нынешний полет стал четвертым в карьере российского космонавта.

Он будет руководить экипажем 66-й экспедиции до возвращения на Землю, которое ожидается весной 2022 года. До прибытия нового экипажа на МКС останутся космонавты Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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