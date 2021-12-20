Американский астронавт отправится осенью на МКС в экипаже «Союза»

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Возобновление перекрестных российско-американских полетов к МКС намечено на осень 2022 года. Об этом сообщил глава программы NASA на станции Джоэль Монтальбано в понедельник, 20 декабря.

— Наш план — (запустить космонавта — прим. «ВМ») в рамках Crew-5 осенью 2022 года. Мы планируем отправить российского космонавта на корабле Dragon и американского астронавта на «Союзе», — рассказал представитель агентства.

Российские космонавты, по его данным, уже проходят подготовку к полетам на корабле Crew Dragon в США. Их цель состоит в том, чтобы люди вернулись после завершения тренировок в начале февраля 2022 года, приводит слова Монтальбано Интерфакс.

8 декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что единственная женщина в российском отделе космонавтов Анна Кикина может отправиться в космос на корабле Crew Dragon первой среди отечественных коллег. Он отметил, что первый полет Кикиной состоится в 2022 году. Вероятнее всего, она полетит на зарубежном космическом аппарате. По его словам, Кикина станет первой, кто реализует идею перекрестных космических полетов.