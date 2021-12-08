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Анна Кикина планирует первой из отечественных космонавтов полететь на корабле Crew Dragon

Виктория Сикерина

Общество
Анна Кикина планирует первой из отечественных космонавтов полететь на корабле Crew Dragon
Фото: twitter.com/spacex

Единственная женщина в российском отделе космонавтов Анна Кикина может отправиться в космос на корабле Crew Dragon первой среди отечественных коллег. Об этом сообщил генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в среду, 8 декабря.

Он отметил, что первый полет Кикиной состоится в 2022 году. Вероятнее всего, она полетит на зарубежном космическом аппарате.

— Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полет в 2022 году, мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой «Союз» в рамках перекрестных полетов, — заявил Рогозин.

По его словам, Кикина станет первой, кто реализует идею перекрестных космических полетов, передает ТАСС.

В этот же день Дмитрий Рогозин рассказал, что Роскосмос планирует предложить туристам космические полеты вокруг Луны после 2030 года.

В октябре стало известно, что российская компания «Главкосмос» подписала контракт с четырьмя туристами, которые отправятся покорять космос на кораблях «Союз» в 2024 году. Имена будущих космических туристов пока не называют.

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