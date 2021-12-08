Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роскосмос планирует разработать туристические полеты вокруг Луны после 2030 года

Виктория Сикерина

Общество
Роскосмос планирует разработать туристические полеты вокруг Луны после 2030 года
Фото: Роскосмос

Роскосмос планирует предложить туристам космические полеты вокруг Луны после 2030 года. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин в среду, 8 декабря.

—За 30-м годом будем предлагать облеты Луны, — цитирует ТАСС слова Рогозина.

В среду, 8 декабря, в 16:40 по московскому времени космический корабль «Союз МС-20» с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным пристыковался к Международной космической станции (МКС). Корабль присоединился к Малому исследовательскому модулю «Поиск» российского отсека станции.

После выполнения всех необходимых процедур запланировано открытие люков между кораблем и МКС. Это произойдет в 18:35 по московскому времени. Затем прибывшие туристы и космонавт перейдут на станцию.

В октябре стало известно, что российская компания «Главкосмос» подписала контракт с четырьмя туристами, которые отправятся покорять космос на кораблях «Союз» в 2024 году. Имена будущих космических туристов пока не называют.

Читайте также:
Луна Туризм Дмитрий Рогозин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте