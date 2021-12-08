Роскосмос планирует разработать туристические полеты вокруг Луны после 2030 года

Фото: Роскосмос

Роскосмос планирует предложить туристам космические полеты вокруг Луны после 2030 года. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин в среду, 8 декабря.

—За 30-м годом будем предлагать облеты Луны, — цитирует ТАСС слова Рогозина.

В среду, 8 декабря, в 16:40 по московскому времени космический корабль «Союз МС-20» с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным пристыковался к Международной космической станции (МКС). Корабль присоединился к Малому исследовательскому модулю «Поиск» российского отсека станции.

После выполнения всех необходимых процедур запланировано открытие люков между кораблем и МКС. Это произойдет в 18:35 по московскому времени. Затем прибывшие туристы и космонавт перейдут на станцию.

В октябре стало известно, что российская компания «Главкосмос» подписала контракт с четырьмя туристами, которые отправятся покорять космос на кораблях «Союз» в 2024 году. Имена будущих космических туристов пока не называют.