ВОЗ заявила о признаках выхода на плато ситуации по COVID-19 в России

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Признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом наблюдаются в России. Об этом заявила представитель ВОЗ в стране Мелита Вуйнович в понедельник, 20 декабря.

— Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться, — рассказала специалист.

Несмотря на плато, уровень заболеваемости близок к 30 тысячам случаев в день, отметила Вуйнович в эфире «России 24».

20 декабря Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax. Более 45 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, как уточняется, приняли участие в двух клинических испытаниях Nuvaxovid.

Первое исследование в США и Мексике показало снижение на 90,4 процента числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы привитых им людей. Данная статистика говорит о том, что эффективность вакцины в исследовании составила 90,4 процента. При этом в ходе второго исследования в Великобритании препарат показал эффективность в 89,7 процента.