Фаната столичного «Спартака» приговорили к рекордному наказанию

Фото: twitter.com/fcsm_official

Болельщик московского «Спартака» Александр Кузнецов, который зажег стробоскоп на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) в Сочи, получил рекордно жестокое наказание. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Кузнецов был задержан 13 декабря во время встречи «Спартака» с «Сочи». На фаната составили административный протокол за грубое нарушение правил поведения зрителей на трибунах. Затем Адлерский суд приговорил его к недельному аресту.

Кроме того, Кузнецов не имеет права в течение ближайших пяти лет посещать спортивные матчи. По данным канала, это наказание стало одним из рекордных в истории российского футбола.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в воскресенье, 28 ноября, провели задержание фанатов столичного клуба ЦСКА после матча с «Зенитом» около «ВЭБ Арены». По окончании игры фанаты ЦСКА зажгли несколько десятков файеров. К окончанию матча, в котором питерская команда обыграла хозяев поля со счетов 2:0, полицейские не выпустили фанатов с их секторов на арене ЦСКА.