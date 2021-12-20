Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фаната столичного «Спартака» приговорили к рекордному наказанию

Анастасия Колоскова

Спорт
Фаната столичного «Спартака» приговорили к рекордному наказанию
Фото: twitter.com/fcsm_official

Болельщик московского «Спартака» Александр Кузнецов, который зажег стробоскоп на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) в Сочи, получил рекордно жестокое наказание. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Кузнецов был задержан 13 декабря во время встречи «Спартака» с «Сочи». На фаната составили административный протокол за грубое нарушение правил поведения зрителей на трибунах. Затем Адлерский суд приговорил его к недельному аресту.

Кроме того, Кузнецов не имеет права в течение ближайших пяти лет посещать спортивные матчи. По данным канала, это наказание стало одним из рекордных в истории российского футбола.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в воскресенье, 28 ноября, провели задержание фанатов столичного клуба ЦСКА после матча с «Зенитом» около «ВЭБ Арены». По окончании игры фанаты ЦСКА зажгли несколько десятков файеров. К окончанию матча, в котором питерская команда обыграла хозяев поля со счетов 2:0, полицейские не выпустили фанатов с их секторов на арене ЦСКА.

Читайте также:
ФК Спартак Болельщики Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте