ВОЗ допустила победу над пандемией благодаря «омикрон»-штамму

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает, что «омикрон»-штамм коронавирусной инфекции окажется «живой вакциной» и позволит одержать победу над пандемией. Об этом заявила представитель организации в стране Мелита Вуйнович в понедельник, 20 декабря.

— Очень надеемся, что это будет так. Но на данный момент рано говорить, потому что недостаточно пациентов с «омикроном», чтобы мы об этом рассказали. Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать, — отметила она в эфире «России 24».

Вуйнович добавила, что даже при победе над пандемией коронавирус никогда не уйдет, так же как грипп, однако заметно снизится число случаев заражения.

Она выразила надежду, что клиническая картина у пациентов с новой мутацией не будет такой серьезной, как, например, при «дельта»-штамме.

— Мы надеемся, что, возможно, появится сейчас лекарство, которое будет эффективно именно против «омикрона», — заключила представитель ВОЗ.

Мелита Вуйнович также добавила, что в России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом.