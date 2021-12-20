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Львова-Белова рассказала о работе над «Службами примирения» в школах

Иван Юминов

Общество
Львова-Белова рассказала о работе над «Службами примирения» в школах
Фото: Пресс-служба Совфеда

Специальные «Службы примирения» могут появиться в российских образовательных организациях. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в понедельник, 20 декабря.

— В настоящее время совместно с Минпросвещения мы прорабатываем вопрос законодательного закрепления деятельности служб примирения в образовательных организациях, а также включения в Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» статьи 45.1 «Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности», — приводит слова Львовой-Беловой РИА Новости.

25 ноября омбудсмен заявила, что модуль по мотивации учащихся следует включить в программу подготовки педагогов. Нередко, как уточнила она, успехи по вовлечению учеников в образовательные процессы показывают педагоги дополнительного образования. Дефицит педагогов в данной сфере наблюдается в трети регионов, заключила уполномоченный по правам.

27 октября детский омбудсмен Львова-Белова заявила, что видит своей целью сохранить все лучшее, чего успел ранее достичь аппарат уполномоченного по правам ребенка. Она добавила, что видит необходимость продолжать текущую работу детского омбудсмена и налаживать механизм работы таким образом, чтобы дети получали всю необходимую помощь.

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