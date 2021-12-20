Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сваты»

Кадр из сериала «Сваты»

Седьмой сезон полюбившегося зрителям сериала «Сваты» стартует на телеканале «Россия-1» 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба канала.

Уточняется, что трансляция первой серии сезона начнется в 21:20.

— В новом сезоне «Сватов» появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Семейства Будько и Ковалевых-Берковичей вновь захватит водоворот нешуточных страстей. Их обожаемая внучка Женя собралась выйти замуж, поэтому бабушки и дедушки пытаются помочь ей не ошибиться в выборе. Сваты отправятся на отдых в Белоруссию, который обернется международным скандалом. А путешествие в Грузию принесет родственникам «череду невероятных событий».

Ранее Татьяна Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала «Сваты». Актриса призналась, что очень любит свою героиню, Валю Будько, и она похожа на нее многими чертами характера.

Кравченко отметила, что «отдыхает на съемках душой». Со многими партнерами, по признанию актрисы, у нее сложились дружеские отношения. Например, с Федором Добронравовым.