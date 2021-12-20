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Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сваты»

Анастасия Колоскова

Общество
Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сваты»
Кадр из сериала «Сваты»

Седьмой сезон полюбившегося зрителям сериала «Сваты» стартует на телеканале «Россия-1» 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба канала.

Уточняется, что трансляция первой серии сезона начнется в 21:20.

— В новом сезоне «Сватов» появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Семейства Будько и Ковалевых-Берковичей вновь захватит водоворот нешуточных страстей. Их обожаемая внучка Женя собралась выйти замуж, поэтому бабушки и дедушки пытаются помочь ей не ошибиться в выборе. Сваты отправятся на отдых в Белоруссию, который обернется международным скандалом. А путешествие в Грузию принесет родственникам «череду невероятных событий».

Ранее Татьяна Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала «Сваты». Актриса призналась, что очень любит свою героиню, Валю Будько, и она похожа на нее многими чертами характера.

Кравченко отметила, что «отдыхает на съемках душой». Со многими партнерами, по признанию актрисы, у нее сложились дружеские отношения. Например, с Федором Добронравовым.

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