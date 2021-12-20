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Путин наградил орденом Почета прокурора Москвы Дениса Попова

Иван Юминов

Общество
Путин наградил орденом Почета прокурора Москвы Дениса Попова
Фото: duma.mos.ru/ru

Президент России Владимир Путин наградил орденом почета прокурора Москвы Дениса Попова.

— За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Попова Дениса Геннадьевича — прокурора города Москвы, — говорится в документе на портале правовой информации.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени этим же указом награждена и начальник отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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