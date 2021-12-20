Машино-места в центре Москвы выставили на торги

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Нижегородская улица, 11 Карта всех событий

На торги выставили машино-места в Таганском районе столицы. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщила пресс-служба Центра управления городским имуществом Москвы.

В ведомстве отметили, что лоты выставили на открытые аукционы в электронной форме. Речь идет о паркинге, расположенном на улице Нижегородской, 11, который имеет отличную доступность.

— Одно из преимуществ паркинга — пешая доступность до метро «Римская» и остановки железнодорожной станции, также есть удобный выезд на ТТК. Цена за такие характеристики — лучшая в районе, — прокомментировал расположение парковки заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко.

По его словам, покупка машино-места станет выгодным вложением, так как лоты в этой локации пользуются спросом и цена на них будет только увеличиваться.

В ведомстве добавили, что площади мест варьируются от 9,4 до 20,4 квадратных метра. Цена на них стартует от 396 тысяч рублей. Торги проведут 26 января.

До этого сообщалось, что акционерное общество «Электронная Москва», которое находится в ведении столичного департамента информационных технологий, объявило конкурс на проведение тестирования новинки, позволяющей анализировать доступность парковочных мест для машин на придомовых территориях при помощи искусственного интеллекта.