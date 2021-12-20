Трудовые мигранты в России начнут получать патенты в виде карты с чипом

Фото: Анна Малакмадзе, «Вечерняя Москва»

В Российской Федерации трудовым мигрантам начнут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом. Отмечается, что карта будет содержать электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук владельца. Данный приказ был подписан главой МВД России Владимиром Колокольцевым в понедельник, 20 декабря.

Уточняется, что приказ вступает в законную силу с 29 декабря 2021 года.

— Патент с электронным носителем информации будет иметь форму карты размером 8,5 см на 5,3 см. На лицевой стороне будут содержаться фотография, серия и номер патента, фамилия, имя, отчество его владельца. Также там будут отражены дата его рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего его личность, профессия и ИНН, — следует из приказа МВД, передает ТАСС.

Электронный носитель информации в виде микросхемы, который будет находиться на оборотной стороне патента, будет содержать биометрические данные владельца. Так, электронное изображение лица и электронное изображение папилярных узоров двух пальцев рук этого человека.

Кроме этого, на другой стороне карты будет написано наименование субъекта Российской Федерации, где работает ее владелец, а также кем и когда был выдан документ. Также будет размещена нумерация бланка патента из девяти символов, QR-код с ФИО владельца патента, датой и местом рождения, гражданством и серией, номером и датой окончания срока действия документа, удостоверяющего личность, серия и номер выданного патента.

9 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что мигранты из стран СНГ, которые хотят работать в России, должны заранее подготовиться и изучить русский язык, законодательство и обычаи.