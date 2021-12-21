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ВОЗ считает, что 2022 год может стать последним для COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
ВОЗ считает, что 2022 год может стать последним для COVID-19
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения надеется, что 2022 год станет годом прекращения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в ВОЗ заявили в понедельник, 20 декабря.

— Мы надеемся отнести эту болезнь к относительно легкой, которую можно предотвратить, которую легко лечить и которая сможет легко справиться с этой болезнью в будущем, — сказал Майк Райан, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Прекратить пандемию поможет тот факт, если получится свести к минимуму передачу вируса, отмечает эксперт.

В ВОЗ напомнили, что за все время пандемии от коронавирусной инфекции погибло более 5,6 миллиона человек, передает «Российская газета».

В этот же день глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее «дельты».

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В воскресенье, 12 декабря, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новую мутацию коронавирусной инфекции «омикрон» обнаружили в 63 странах мира. По предварительной информации организации, данный штамм заболевания в будущем опередит «дельту» по скорости распространения. Однако в данный момент специалисты еще не выяснили, в чем причина такой быстрой передачи вируса.

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