ВОЗ заявила о быстром распространении штамма «омикрон» COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее «дельты». Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 20 декабря.

— Сейчас имеются последовательные свидетельства, что «омикрон» распространяется существенно быстрее, чем «дельта»-вариант, и что существует более высокая вероятность того, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут заразиться или повторно заразиться, — приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

20 декабря Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax. Более 45 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, как уточняется, приняли участие в двух клинических испытаниях Nuvaxovid.

1/2 2/2

Первое исследование в США и Мексике показало снижение на 90,4 процента числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы привитых им людей. Данная статистика говорит о том, что эффективность вакцины в исследовании составила 90,4 процента. При этом в ходе второго исследования в Великобритании препарат показал эффективность в 89,7 процента.