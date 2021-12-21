Законопроект об отмене техосмотра будет рассмотрен Госдумой

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Во вторник, 21 декабря, Государственная дума рассмотрит законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Сообщается, что проект будет рассмотрен во втором чтении.

Известно, что данный законопроект был внесен первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.

Законопроект подразумевает освобождение от обязательного техосмотра легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые используются гражданами исключительно в личных целях, передает РИА Новости.

Отмечается, что проект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

19 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об отмене обязательного техосмотра важно принять до конца этого года, чтобы в 2022 году он уже заработал.