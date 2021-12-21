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Законопроект об отмене техосмотра будет рассмотрен Госдумой

Виктория Храменкова

Общество
Законопроект об отмене техосмотра будет рассмотрен Госдумой
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Во вторник, 21 декабря, Государственная дума рассмотрит законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Сообщается, что проект будет рассмотрен во втором чтении.

Известно, что данный законопроект был внесен первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.

Законопроект подразумевает освобождение от обязательного техосмотра легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые используются гражданами исключительно в личных целях, передает РИА Новости.

Отмечается, что проект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

19 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об отмене обязательного техосмотра важно принять до конца этого года, чтобы в 2022 году он уже заработал.

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