Мутко: В некоторых регионах остановится рост цен на жилье

Фото: Пресс-служба Госдумы

В 2022 году цены на жилье будут расти не более чем на уровень инфляции, тем самым они войдут в нормальный цикл. Также отмечается, что в некоторых регионах рост цен и вовсе может остановиться. Об этом рассказал гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Однако он не назвал регионы, где приостановится рост цен. Известно только то, что в этих субъектах наблюдается небольшой спрос на жилье. Данный прогноз, считает Мутко, может реализоваться, если меры правительства и Центрального банка остановят рост инфляции.

В конце сентября в России был зафиксирован рост цен на жилье на 22 процента — до 93,5 тысяч рублей за один квадратный метр. Резкий рост цен начался еще в прошлом году после введения ипотечной программы с субсидируемой ставкой 6,5 процента, пишет РБК.

— Изменение программы льготной ипотеки на новостройки в этом году и в целом рост ставок по ипотеке после повышения ключевой ставки приведут к замедлению выдачи ипотеки в 2022 году, — поделился своим мнением гендиректор «Дом.РФ».

Несмотря на это, Мутко не ожидает резкого падения цен на жилье, поскольку на сегодняшний день количество договоров долевого участия не уменьшается.

Минимальная цена на аренду квартиры в старой Москве составила 30 тысяч рублей в ноябре 2021 года. Такие сведения следуют из исследования компании «ИНКОМ-Недвижимость», опубликованного в понедельник, 22 ноября. Эксперты отметили, что недорогое жилье можно арендовать в столичных районах Головинский, Южное Бутово, Гольяновский, Орехово-Борисово Северное и Рязанский, недалеко от метрополитена.