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Эксперт рассказал о влиянии вакцинации взрослых на детский иммунитет

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Эксперт рассказал о влиянии вакцинации взрослых на детский иммунитет
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Исследование, которое проводится НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, показало, что дети легче переносят коронавирусную инфекцию, чаще без симптомов. Уточняется, что научно-исследовательским институтом проводится масштабное исследование детского популяционного иммунитета к COVID-19.

— Мы заметили также, что дети в возрасте от года до 17 лет на большинстве обследованных территорий в нашей стране имеют более высокую серопревалентность, — поделился директор института Арег Тотолян.

Под термином «серопревалентность» понимается число лиц с антителами в популяции. Есть предположение, что доля серопозитивных детей уменьшается в вакцинированной популяции, передает слова Тотоляна газета «Известия».

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В понедельник, 20 декабря, педиатр-пульмонолог Елена Орлова рассказала «Вечерней Москве» о вакцинации беременных и кормящих женщин. Она напомнила, что вакцинация кормящих и беременных женщин разрешена уже несколько месяцев — с конца июня. При этом обе категории женщин могут находиться в группе риска — беременность и кормление грудью требуют ответственного подхода, в том числе со стороны здоровья матери.

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