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Иммунолог рассказал о «неожиданных» симптомах штамма «омикрон»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог рассказал о «неожиданных» симптомах штамма «омикрон»
Фото: pixabay.com

При заражении штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» возможен упадок сил и головная боль. Данные характерные симптомы для нового штамма COVID-19 назвал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Также медик подчеркнул, что для всех вариантов коронавирусной инфекции было описано свыше 70 различных симптомов. Именно их количество является проблемой для точного определения определенного штамма у инфицированных.

— Некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма «визитная карточка» была — потеря обоняния, на «Дельте» тоже встречается, но гораздо реже, — напомнил врач в беседе с порталом Ura.ru.

Кроме этого, Болибок рассказал, что многие коллеги из стран, где наблюдается большое количество случаев заражения новым штаммом, утверждают, что при этом варианте COVID-19 потеря обоняния встречается очень редко.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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