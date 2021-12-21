Более 350 лифтов заменили в этом году по программе капремонта на востоке Москвы

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Миллионная улица, 15к1 Карта всех событий

В 2021 году в жилых домах в Восточном административном округе Москвы (ВАО) заменили по региональной программе капитального ремонта 371 лифт.

ВАО вошел в тройку лидеров по числу замененных лифтов. Он разместился на третьем месте после ЮВАО (654 лифта) и ЮЗАО (499 лифтов). Больше всего лифтов – сразу 14 – заменили в здании на Суздальской улице. В 14-этажном доме 1996 года постройки семь подъездов, в каждом из которых по два лифта: пассажирский и грузовой.

Самым старым домом оказалась пятиэтажка с шестью подъездами на Миллионной улице. В 1929–1944 годах в этом доме жил знаменитый советский футболист Лев Яшин. А самым высоким домом – стали дом на Кусковской улице и дом на Щелковском шоссе. В обоих домах насчитывается 22 этажа, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичных домах по региональной программе капремонта заменили более трех тысяч лифтов за 2021 год. Все подъемники производят в Москве и Московской области. Они полностью соответствуют требованиям безопасности и комфорта жителей. Всего в городе более 112 тысяч лифтов, и все они внесены в программу капремонта.