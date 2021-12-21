Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 350 лифтов заменили в этом году по программе капремонта на востоке Москвы

Евгений Белоусов

Город
Более 350 лифтов заменили в этом году по программе капремонта на востоке Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Миллионная улица, 15к1 Карта всех событий

В 2021 году в жилых домах в Восточном административном округе Москвы (ВАО) заменили по региональной программе капитального ремонта 371 лифт.

ВАО вошел в тройку лидеров по числу замененных лифтов. Он разместился на третьем месте после ЮВАО (654 лифта) и ЮЗАО (499 лифтов). Больше всего лифтов – сразу 14 – заменили в здании на Суздальской улице. В 14-этажном доме 1996 года постройки семь подъездов, в каждом из которых по два лифта: пассажирский и грузовой.

Самым старым домом оказалась пятиэтажка с шестью подъездами на Миллионной улице. В 1929–1944 годах в этом доме жил знаменитый советский футболист Лев Яшин. А самым высоким домом – стали дом на Кусковской улице и дом на Щелковском шоссе. В обоих домах насчитывается 22 этажа, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичных домах по региональной программе капремонта заменили более трех тысяч лифтов за 2021 год. Все подъемники производят в Москве и Московской области. Они полностью соответствуют требованиям безопасности и комфорта жителей. Всего в городе более 112 тысяч лифтов, и все они внесены в программу капремонта.

Читайте также:
ВАО Замена лифта Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте