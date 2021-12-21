Песков назвал огромным успехом применение вакцины «Спутник V» более чем в 70 странах

Фото: Администрация президента РФ

Применение российского препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» в 70 странах является для России огромным успехом. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам, — сказал он в эфире телеканала «России 24».

Представитель Кремля также отметил, что Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) удалось провести вакцину через все эти препятствия.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

Кроме того, 24 ноября в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М». Она будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Два компонента вакцины вводятся с интервалом в 21 день.

Вакцинация подростков новым препаратом должна начаться до конца текущего года. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.