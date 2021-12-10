Стало известно, когда начнется вакцинация подростков от COVID-19

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В России до конца текущего года начнется вакцинация от коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

Уточняется, что в России первая вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М» была зарегистрирована 24 ноября. «Спутник М» будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Два компонента вакцины вводятся с интервалом в 21 день.

— Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет, — передает ТАСС.

24 ноября в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавируса для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V».

Регистрация вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» будет действительна до ноября 2026 года.

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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».