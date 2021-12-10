Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно, когда начнется вакцинация подростков от COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Стало известно, когда начнется вакцинация подростков от COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В России до конца текущего года начнется вакцинация от коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

Уточняется, что в России первая вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М» была зарегистрирована 24 ноября. «Спутник М» будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Два компонента вакцины вводятся с интервалом в 21 день.

— Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет, — передает ТАСС.

24 ноября в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавируса для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V».

Регистрация вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» будет действительна до ноября 2026 года.

1/2
2/2

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

Читайте также:
Михаил Мурашко Коронавирус Вакцинация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте