Cтуденческая неделя «Моспром studweek» завершилась в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С 11 по 18 декабря студенческая неделя «Моспром studweek» прошла в Москве. За это время более чем для тысячи учащихся столичных технических вузов провели свыше 50 экскурсий по московским предприятиям. Об этом 21 декабря рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В рамках недели студенты также приняли участие в хакатоне, где решали прикладные инженерные задачи, и в быстрых собеседованиях. Более 90 человек получили возможность прохождения практики и трудоустройства.

— Прошедшая студнеделя показала, что у нас подрастают перспективные кадры, заинтересованные в саморазвитии и освоении современных тенденций, — отметил Прохоров.

Всего в мероприятиях студенческой недели участвовали 1,5 тысячи человек. Кроме того, 50 студентам предложили стажировку по итогам хакатона. А после быстрых собеседований более 40 учащихся пригласили на второй этап.

В хакатоне состязались 23 команды — всего 115 человек из семи московских вузов. Участники хакатона создавали мобильное приложение для бесконтактного управления лифтом, информационную систему оценки соответствия конструктивных характеристик кабельно-проводниковой продукции и решали многие другие задачи.

Заключительным мероприятием студнедели стал «День карьеры» 18 декабря. В его рамках прошла коуч-сессия, на которой с участниками поделились секретами самопрезентации и правилами ведения переговоров с работодателями, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого комитет Госдумы по молодежной политике предложил, чтобы в свободное от учебы время подростки смогли получать опыт работы, который затем будет учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Также планируется внести изменения в перечень профессий, разрешенных для временного трудоустройства несовершеннолетних.